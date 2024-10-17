Об этом сообщили в пресс-службе ОСУВ "Хортица".

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На Кураховском направлении десантники отбили массированную атаку россиян

27 бронемашин с пехотой при поддержке 6 танков выехали для прорыва линии обороны десантно-штурмовой бригады в районе села Константиновка на Кураховском направлении,

– говорится в сообщении.

Украинские защитники встретили захватчиков прицельным огнем далеко на подступах к нашим передовым позициям.

"В ходе этого боя было уничтожено 11 вражеских бронемашин с десантом и 3 танка. Еще 3 бронемашины и один танк были повреждены", – сообщили в пресс-службе.

Силам обороны также удалось подбить редкую боевую машину поддержки танков "Терминатор".

В результате были уничтожены 36 оккупантов, еще 37 получили ранения. Как наши защитники отражали атаку врага можно посмотреть по ссылке. Отметим, что на видео присутствуют чувствительные кадры (18+).