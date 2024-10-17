Про це повідомили в пресслужбі ОСУВ "Хортиця".

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На Курахівському напрямку десантники відбили масовану атаку росіян

27 бронемашин з піхотою за підтримки 6 танків виїхали для прориву лінії оборони десантно-штурмової бригади в районі села Костянтинівка на Курахівському напрямку,

– ідеться в повідомленні.

Українські захисники зустріли загарбників прицільним вогнем далеко на підступах до наших передових позицій.

"У ході цього бою було знищено 11 ворожих бронемашин з десантом і 3 танки. Ще 3 бронемашини і один танк були пошкоджені", – повідомли в пресслужбі.

Силам оборони також вдалось підбити рідкісну бойову машину підтримки танків "Термінатор".

В результаті були знищені 36 окупантів, ще 37 отримали поранення. Як наші захисники відбивали атаку ворога можна переглянути за посиланням. Зазначимо, що на відео присутні чутливі кадри (18+).