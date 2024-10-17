Водночас Сили оборони відновили позиції у районі Липців. Такі зміни щодо ситуації на полі бою повідомили аналітики DeepState вночі 17 жовтня.
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Яка ситуація на фронті
Збройні Сили України мають певні успіхи на полі бою, їм потроху вдається відновлювати позиції. Однак, на жаль, аналітики зафіксували й просування противника на деяких напрямках.
Сили Оборони України відновили позиції у районі Липців. Ворог просунувся біля Нью-Йорку, Катеринівки, Селидового та Новоселидівки,
– йдеться у повідомленні DeepState.
ЗСУ вдалося відновити свої позиції біля Липців: дивіться карту
Є просування ворога біля Нью-Йорку: дивіться карту
Росіяни просунулися біля Селидового: дивіться карту
Окупанти мають успіхи біля Новоселидівки: дивіться карту
Нагадаємо, днями німецьке видання Bild написало, нібито окупанти "взяли в напівкільце" Селидове. У ЗСУ прокоментували таку інформацію, зазначивши, що в зоні відповідальності 25 окремої повітрянодесантної бригади позиції нікуди не ділися.