Водночас Сили оборони відновили позиції у районі Липців. Такі зміни щодо ситуації на полі бою повідомили аналітики DeepState вночі 17 жовтня.

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Яка ситуація на фронті

Збройні Сили України мають певні успіхи на полі бою, їм потроху вдається відновлювати позиції. Однак, на жаль, аналітики зафіксували й просування противника на деяких напрямках.

Сили Оборони України відновили позиції у районі Липців. Ворог просунувся біля Нью-Йорку, Катеринівки, Селидового та Новоселидівки,

– йдеться у повідомленні DeepState.

ЗСУ вдалося відновити свої позиції біля Липців: дивіться карту

Є просування ворога біля Нью-Йорку: дивіться карту

Росіяни просунулися біля Селидового: дивіться карту

Окупанти мають успіхи біля Новоселидівки: дивіться карту

Нагадаємо, днями німецьке видання Bild написало, нібито окупанти "взяли в напівкільце" Селидове. У ЗСУ прокоментували таку інформацію, зазначивши, що в зоні відповідальності 25 окремої повітрянодесантної бригади позиції нікуди не ділися.