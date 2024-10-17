В то же время Силы обороны восстановили позиции в районе Липцов. Такие изменения по ситуации на поле боя сообщили аналитики DeepState ночью 17 октября.

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Какова ситуация на фронте

Вооруженные Силы Украины имеют определенные успехи на поле боя, им понемногу удается восстанавливать позиции. Однако, к сожалению, аналитики зафиксировали и продвижение противника на некоторых направлениях.

Силы Обороны Украины восстановили позиции в районе Липцов. Враг продвинулся возле Нью-Йорка, Катериновки, Селидово и Новоселидовки,

– говорится в сообщении DeepState.

ВСУ удалось восстановить свои позиции возле Липцов: смотрите карту

Есть продвижение врага возле Нью-Йорка: смотрите карту

Россияне продвинулись возле Селидово: смотрите карту

Оккупанты имеют успехи у Новоселидовки: смотрите карту

Напомним, на днях немецкое издание Bild написало, якобы оккупанты "взяли в полукольцо" Селидово. В ВСУ прокомментировали такую информацию, отметив, что в зоне ответственности 25 отдельной воздушно-десантной бригады позиции никуда не делись.