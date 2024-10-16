Так, в ефірі телемарафону Сергій Окішев – штаб-сержант 3 категорії відділення комунікацій 25 бригади – відповів, чи взяли росіяни в напівоточення Селидове, передає 24 Канал.

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Яка ситуація в Селидовому

Війковий зазначив, що про сам населений пункт нічого сказати не може. Водночас наголосив, що в зоні відповідальності 25 окремої повітрянодесантної бригади позиції нікуди не ділися.

Ми чітко стоїмо на своїх позиціях і обороняємо їх. Щодо самого міста Селидове наразі немає такої інформації,

– сказав Окішев.

Зауважимо, вранці 16 жовтня в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку українські захисники зупинили 26 штурмових і наступальних дій російських загарбників у бік Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру та Крутого Яру.

До речі, наголосили, що найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населеного пункту Селидове.