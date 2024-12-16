Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины. Операция сопровождалась успешным использованием заминирования и современных дронов.

Читайте также Кремль молчит о потерях военных КНДР в Курской области

ССО уничтожили россиян в Курской области

Украинские военные из 4 и 8 полков ССО уничтожили взвод россиян, пытавшийся захватить украинские позиции на Курщине. Враг, который использовал три БТР-82, попытался штурмовать украинские оборонительные рубежи, однако не смог прорваться. Все российские солдаты и техника были уничтожены.

Операция была тщательно спланирована и выполнена при участии операторов, которые заранее заминировали территорию, а также благодаря слаженной работе с FPV-дронами и сбросам с Mavic'ов.

Рейнджеры ССО ликвидировали атаку противника: смотреть видео

Благодаря этому противник понес большие потери. Кроме того, несколько российских солдат были вынуждены сдаться в плен.

К слову, военные КНДР сталкиваются с трудностями, такими как потери, языковой барьер и плохая координация с российскими войсками в Курской области.

Аналитики ISW считают, что проведение совместных операций КНДР и России на Курщине и дальше будет иметь серьезные проблемы.