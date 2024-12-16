Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій Збройних Сил України. Операція супроводжувалася успішним використанням замінування та сучасних дронів.

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ССО знищили росіян на Курщині

Українські військові з 4 та 8 полків ССО знищили взвод росіян, що намагався захопити українські позиції на Курщині. Ворог, який використовував три БТР-82, спробував штурмувати українські оборонні рубежі, проте не зміг прорватися. Всі російські солдати та техніка були знищені.

Операція була ретельно спланована і виконана за участі операторів, які заздалегідь замінували територію, а також завдяки злагодженій роботі з FPV-дронами і скидів з Mavic'ів.

Рейнджери ССО ліквідували ворожий штурм: дивитися відео

Завдяки цьому противник зазнав великих втрат. Крім того, кілька російських солдатів були змушені здатися в полон.

До слова, військові КНДР стикаються з труднощами, такими як втрати, мовний бар'єр та погана координація з російськими військами в Курській області.

Аналітики ISW вважають, що проведення спільних операцій КНДР та Росії на Курщині й далі матиме серйозні проблеми.