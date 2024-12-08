Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Национальную гвардию Украины. Операция стала результатом четкого взаимодействия подразделений, которые остановили наступление российских сил, пытавшихся атаковать утром в условиях плохой видимости.

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Успех украинских сил на Купянщине

Россияне выдвигались пехотой, пытаясь прорвать оборону украинских сил, однако благодаря оперативной реакции и точным ударам противника было уничтожено значительную технику, в частности два МТ-ЛБ и одну БМП.

К тому же в бою было ликвидировано пять российских солдат, еще один оккупант ранен. Эти потери значительно ослабили способность противника продолжать наступление.

Атака под Кругляковкой отбита: смотреть видео

Благодаря слаженной работе украинских подразделений враг вынужден был отступить, не достигнув своих целей.

Силы обороны уничтожили технику и ликвидировали врага в районе Кругляковки

К слову, украинские военные в Курской области пытались входить в тыл противника, чтобы окружить российские гарнизоны.

Командир 82 отдельной десантно-штурмовой бригады Дмитрий Волошин заявил, что это позволило быстрее выполнить задачу, заставив вражеские гарнизоны сдаваться в плен.