Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Національну гвардію України. Операція стала результатом чіткої взаємодії підрозділів, які зупинили наступ російських сил, що намагалися атакувати зранку в умовах поганої видимості.

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Успіх українських сил на Купʼянщині

Росіяни висувалися піхотою, намагаючись прорвати оборону українських сил, однак завдяки оперативній реакції та точним ударам противника було знищено значну техніку, зокрема два МТ-ЛБ та одну БМП.

До того ж у бою було ліквідовано п’ять російських солдатів, ще одного окупанта поранено. Ці втрати значно ослабили спроможність противника продовжувати наступ.

Атака під Кругляківкою відбита: дивитися відео

Завдяки злагодженій роботі українських підрозділів ворог змушений був відступити, не досягнувши своїх цілей.

Сили оборони знищили техніку та ліквідували ворога під Кругляківкою

До слова, українські військові в Курській області намагалися входити в тил противника, щоб оточити російські гарнізони.

Командир 82 окремої десантно-штурмової бригади Дмитро Волошин заявив, що це дозволило швидше виконати завдання, змусивши ворожі гарнізони здаватися в полон.