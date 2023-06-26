По вражеской технике отработали бойцы 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Снаряд попал прямо-таки в люк.
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Как наши воины уничтожают вражеские танки
Украинские защитники обнародовали видео попадания во вражеский танк. Один из воинов метко заметил, что уже горит.
Ювелирная работа бойцов 4-й бригады Нацгвардии с метким попаданием в люк российского танка на Донецком направлении,
– отметили в пресс-службе.
Нацгвардейцы уничтожили российский танк: смотрите видео
Актуальная статистика потерь страны-агрессора
За чуть больше 16 месяцев полномасштабной войны наши защитники и защитницы очистили родную землю от более 225 тысяч российских захватчиков. Кроме того, украинские воины уничтожили очень много вражеской техники. В частности:
- танков – 4031;
- боевых бронированных машин – 7820;
- артиллерийских систем – 4 055;
- РСЗО – 624;
- средства ПВО – 385;
- самолетов – 314;
- вертолетов – 308;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3482;
- крылатых ракет – 1 259;
- кораблей – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6751;
- специальной техники – 557