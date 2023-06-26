По ворожій техніці точно відпрацювали бійці 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Снаряд поцілив прямо-таки в люк.

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Як наші воїни знищують ворожі танки

Українські захисники оприлюднили відео влучання у ворожий танк. Один з воїнів влучно зауважив, що вже горить.

Ювелірна робота бійців 4-ї бригади Нацгвардії з влучним попаданням у люк російського танка на Донецькому напрямку,

– зазначили у пресслужбі.

Нацгвардійці знищили російський танк: дивіться відео

Актуальна статистика втрат країни-агресора

За трохи більше, ніж 16 місяців повномасштабної війни наші захисники та захисниці очистили рідну землю від понад 225 тисяч російських загарбників. Окрім того, українські воїни знищили дуже багато ворожої техніки. Зокрема: