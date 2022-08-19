Об очередном таком случае рассказали наши пограничники. Именно их подразделение наткнулось на вражеских диверсантов.

К теме ВСУ ликвидировали уже 44 700 кафиров: потери врага по состоянию на 19 августа

Хотели переплыть реку, но что-то пошло не так

Наши защитники рассказали, что заметили группу кафиров на реке Северский Донец.

Те сняли с себя всю форму и экипировку. Хотели, чтобы им удобнее было форсировать реку.

"Заплыв не удался: два врага уничтожены, один ранен",

– хвалятся наши военные.

Остальные участники ДРГ сбежали.

Морпехи также похвастались "уловом"

Военно-морские Силы ВСУ также рассказали, что 18 августа служащие морской пехоты стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта. В Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили 6 человек живой силы врага.

И это еще не конец. Ведь артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов. Как следствие – 10 захватчиков убили и ранили, уничтожили 1 самоходную гаубицу МСТА-С. Окончательные потери врага уточняются.

Как ВСУ уничтожают кафиров

Каждое подразделение нашей армии наперегонки рассказывает, как ему удалось уничтожить захватчиков. Таким образом, с каждым днем врагов становится все меньше. Случился случай, когда в поле зрения спецназовцев попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы . Она работала активно, но украинские воины сумели подлететь прямо к ней. И с помощью беспилотника нанесли роковые удары по месту дислокации данной станции.

Также наши Сухопутные войска сообщали, что артиллерийские подразделения ВМС ВСУ ударили по скоплению живой силы и технике оккупантов. Наши бойцы ликвидировали не менее 6 захватчиков. Но точные данные потерь противника уточняются. Это значит, что их может быть больше.

Карма тоже на нашей стороне, поэтому иногда оккупанты просто самоликвидируются. К примеру, в Курской области взорвался КамАЗ , внутри которого были кафиры. Это произошло всего в нескольких километрах от границы с Украиной. Машина взорвалась, вероятно наехав на мину. Один военный погиб, а еще двое – получили ранения. Сейчас они находятся в больнице.

Вы должны увидеть, как ВСУ уничтожают врага: смотрите видео