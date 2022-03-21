Потери врага растут: зафиксированы смерти раненых оккупантов
21 марта 2022 , 19:31
Источник:Гентштаб ВСУ
Храбрые украинские воины наносят врагу тяжелые потери. Кто не умер на поле боя с нашими героями – имеет высокие шансы на смерть в результате ранения.
Точные потери российских оккупантов подсчитать очень тяжело. Этому мешает не только высокая интенсивность боев – зачастую от врагов почти ничего не остается.
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Потери среди раненых
Как сообщает Генштаб ВСУ, во время боевых действий враг несет большие потери. Кроме того, фиксируется большой процент смертности среди раненых оккупантов.
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