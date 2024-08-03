"Последние 3 месяца были самыми дорогими": разведка Британии проанализировала потери России
Средние потери агрессора убитыми и ранеными уменьшились с максимальных 1262 человек в сутки в мае до 1140 в июле. Однако, последние три месяца были самыми "дорогими" для российских военных в контексте потерь с февраля 2022 года.
Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании, передает 24 Канал.
Обратите внимание Более 1100 военных, танки, ПВО: потери врага на 3 августа
Потери врага
В британской разведке предположили, что уменьшение среднесуточного показателя потерь, вероятно, свидетельствует, что оккупанты укрепляют позиции на Харьковском направлении.
Хотя этот новый подход увеличил давление на фронте, эффективная украинская оборона и недостаток российской подготовки уменьшают способность России использовать любые тактические успехи для получения более широких оперативных преимуществ,
– отметили в Минобороны.
В Британии прогнозируют, что уровень потерь российских войск в августе, вероятно, будет достигать в среднем более 1000 человек в день, ведь Россия продолжает наступательные операции на широком фронте от Харькова на севере до села Работино в Запорожской области – на юге.Обратите внимание! Накануне Владимир Зеленский отметил, что последние 3 – 4 недели оккупанты ежедневно теряют по 1000 человек