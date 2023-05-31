Иногда российских бойцов даже не прикрывает артиллерия. Об этом 24 Каналу заявил лейтенант Нацгвардии, командир роты в составе батальона "Свобода" Евгений Оропай.

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"Для них самое дешевое – военный. У них просто это мясо нелимитировано. Они его отправляют на убой. Так действует ЧВК "Вагнер", – подчеркнул Оропай.

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Россияне не ценят своих бойцов

По словам командира роты, в его батальоне "Свобода" был случай, когда пулеметчик уже не мог выполнять боевые задания, ведь за день ему приходилось уничтожать 15 – 20 россиян, которые шли с одного места.

Он подходил говорил, что "я уже не могу просто морально их убивать. Мне уже сложно, мне нужно с психологом поговорить". О чем речь?

– заявил лейтенант Нацгвардии.

При этом, россияне не делали ничего, чтобы уменьшить свои потери.

"Это действительно такой парадокс, но чем меньше российских оккупантов на территории Украины, тем больше просто нас, защитников Украины становится", – рассказал Евгений Оропай.

Потери врага: главное