Войска Сил обороны поразили две системы ПВО россиян возле Украинки и Покровска. Кроме этого, за прошедший день россияне потеряли 1 270 оккупантов, передает 24 Канал.

Смотрите также Должен был подойти на 70 – 80 километров: что могло произойти с российским Су-30, который исчез возле Крыма

Растет статистика сбитых дронов

Представитель ОУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что наши военные уничтожили ЗРК "Бук" в районе Украинки на Ореховском направлении и зенитная установка 23-2 в районе Покровска.

По его словам, также растет статистика сбитых беспилотников, которые осуществляют разведку. Он пояснил, что наши аэроразведчики научились сбивать их FPV-дронами и эта статистика поражений постоянно растет.

Кроме того, российская армия теряет сотни единиц военной техники и оружия. Общая стоимость уничтоженной техники достигает сотни миллионов долларов.