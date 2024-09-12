Війська Сил оборони уразили дві системи ППО росіян біля Українки та Покровська. Крім цього, за минулий день росіяни втратили 1 270 окупантів, передає 24 Канал.

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Зростає статистика збитих дронів

Речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що наші військові знищили ЗРК "Бук" в районі Українки на Оріхівському напрямку і зенітна установка 23-2 в районі Покровська.

За його словами, також зростає статистика збитих безпілотників, які здійснюють розвідку. Він пояснив, що наші аеророзвідники навчилися збивати їх FPV-дронами й ця статистика уражень постійно зростає.

Окрім того, російська армія втрачає сотні одиниць військової техніки та зброї. Загальна вартість знищеної техніки сягає сотні мільйонів доларів.