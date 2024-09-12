"Приземлили" вороже судно українські розвідники. А за допомогою якої зброї, у розмові з 24 Каналом припустив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Цікаво Вперше за кілька десятиліть: Путін почав "масштабні" навчання в морі, зібрався відбивати атаки

За допомогою якої зброї могли знищити російський Су-30СМ

Су-30СМ – доволі непоганий винищувач, який може виконувати широкий спектр завдань. Таких літаків у росіян близько сотні одиниць. Їх розробили на базі старого радянського Су-27.

Штурмовики Су-30СМ застосовуються в режимі тактичної авіації, тобто виконують бойові завдання. Переважно запускають протирадіолокаційні ракети Х-31П. Заявлена дальність близько 100 кілометрів. Однак реальна – від 70 до 80 кілометрів.

Відповідно винищувач повинен був підійти для запуску на таку відстань. Зенітно-ракетні комплекси IRIS-T та NASAMS навряд чи до нього дотягнулися. Тому є 3 варіанти, як його могли ліквідувати:

потрапив у зоні дії установок Patriot чи SAMP/T;

були використані винищувачі F-16;

самостійно зіштовхнувся з водою, адже міг летіти на низьких висотах.

Хочеться і теоретично можливо, що це "виступ" наших льотчиків на F-16. Дальність дозволяє затопити Су-30СМ, якщо той летів над Чорним морем,

– припустив Роман Світан.

Зазначимо! Як повідомили в Головному управлінні розвідки, українські розвідники знищили російський літак Су-30СМ за допомогою ПЗРК.