"Приземлили" вражеское судно украинские разведчики. А с помощью какого оружия, в разговоре с 24 Каналом предположил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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С помощью какого оружия могли уничтожить российский Су-30СМ

Су-30СМ – довольно неплохой истребитель, который может выполнять широкий спектр задач. Таких самолетов у россиян около сотни единиц. Их разработали на базе старого советского Су-27.

Штурмовики Су-30СМ применяются в режиме тактической авиации, то есть выполняют боевые задачи. Преимущественно запускают противорадиолокационные ракеты Х-31П. Заявленная дальность около 100 километров. Однако реальная – от 70 до 80 километров.

Соответственно истребитель должен был подойти для запуска на такое расстояние. Зенитно-ракетные комплексы IRIS-T и NASAMS вряд ли до него дотянулись. Поэтому есть 3 варианта, как его могли ликвидировать:

попал в зону действия установок Patriot или SAMP/T;

были использованы истребители F-16;

самостоятельно столкнулся с водой, ведь мог лететь на низких высотах.

Хочется и теоретически возможно, что это "выступление" наших летчиков на F-16. Дальность позволяет затопить Су-30СМ, если тот летел над Черным морем,

– предположил Роман Свитан.

Отметим! Как сообщили в Главном управлении разведки, украинские разведчики уничтожили российский самолет Су-30СМ с помощью ПЗРК.