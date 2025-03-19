ВСУ уничтожили оккупантов на территории детского лагеря в Скадовске, – "Атеш"
- ВСУ успешно ликвидировали оккупантов в детском лагере "Орленок" в Скадовске, где размещались российские войска.
- После удара, потери россиян составили более 10 погибших и несколько десятков раненых.
- Партизаны "Атеш" продолжают наблюдать за объектами врага и передавать информацию украинским силам.
Украинские военные успешно ликвидировали оккупантов во временно оккупированном Скадовске, что в Херсонской области. Захватчики размещались на территории детского лагеря "Орленок".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Атеш".
Интересно "Атэш" помешал переброске горючего из оккупированного Крыма
Что известно об уничтожении оккупантов в Скадовске
Агенты "Атеш" из Скадовска сообщили об успешном ударе ВСУ по расположению оккупантов в детском лагере "Орленок" 16 марта. Именно там находился на восстановлении вражеский личный состав.
После удара потери россиян составили более 10 "двухсотых" и несколько десятков "трехсотых",
– написали партизаны.
Оккупанты цинично прятались в заброшенном ранее детском лагере, скрывая этот объект. Но справедливости избежать им не удалось.
В Скадовске ликвидировали россиян на территории детского лагеря / Фото "Атеш"
"Мы продолжаем наблюдать за военными объектами оккупантов и передаем всю информацию Силам обороны Украины", – резюмировали в движении сопротивления.
Интересно! В "Атеш" призывают людей на временно оккупированных территориях присоединяться к движению и помогать в борьбе с оккупантами, любая информация может принести пользу! Для этого надо написать координатору @ruslan_atesh_ua в телеграме.