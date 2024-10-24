За сутки Россия потеряла 1240 человек. Общие боевые потери врага достигают 684 280.

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Потери России

Важно понимать, что все цифры являются приблизительными, ведь в местах, где идут активные боевые действия, невозможно точно посчитать, сколько теряет враг.

По состоянию на 24 октября с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли:

личного состава – около 684 280 (+1240) человек,

танков – 9090,(+2)

боевых бронированных машин – 18254 (+25),

артиллерийских систем – 12719 (+45),

РСЗВ – 1236 (+2),

средств ПВО – 981 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 17597 (+108),

крылатых ракет – 2625 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 27286 (+69),

специальной техники – 3513 (+4).



Потери врага на 24 октября / Генштба ВСУ