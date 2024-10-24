За добу Росія втратила 1240. Загальні бойові втрати ворога сягають 684 280.
Дивіться також Ворог просунувся в Селидовому і не тільки: оновлена карта від DeepState
Втрати Росії
Важливо розуміти, що всі цифри є приблизними, адже у місцях, де йдуть активні бойові дії, неможливо точно порахувати, скільки втрачає ворог.
Станом на 24 жовтня від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:
- особового складу – близько 684 280 (+1240) осіб,
- танків – 9090,(+2)
- бойових броньованих машин – 18254 (+25),
- артилерійських систем – 12719 (+45),
- РСЗВ – 1236 (+2),
- засобів ППО – 981 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17597 (+108),
- крилатих ракет – 2625 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27286 (+69),
- спеціальної техніки – 3513 (+4).
Втрати ворога на 24 жовтня / Генштба ЗСУ