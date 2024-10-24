За добу Росія втратила 1240. Загальні бойові втрати ворога сягають 684 280.

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Втрати Росії

Важливо розуміти, що всі цифри є приблизними, адже у місцях, де йдуть активні бойові дії, неможливо точно порахувати, скільки втрачає ворог.

Станом на 24 жовтня від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:

  • особового складу – близько 684 280 (+1240) осіб,
  • танків – 9090,(+2)
  • бойових броньованих машин – 18254 (+25),
  • артилерійських систем – 12719 (+45),
  • РСЗВ – 1236 (+2),
  • засобів ППО – 981 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17597 (+108),
  • крилатих ракет – 2625 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27286 (+69),
  • спеціальної техніки – 3513 (+4).

втрати ворога
Втрати ворога на 24 жовтня / Генштба ЗСУ