За добу Росія втратила 1240. Загальні бойові втрати ворога сягають 684 280.

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Втрати Росії

Важливо розуміти, що всі цифри є приблизними, адже у місцях, де йдуть активні бойові дії, неможливо точно порахувати, скільки втрачає ворог.

Станом на 24 жовтня від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:

особового складу – близько 684 280 (+1240) осіб,

танків – 9090,(+2)

бойових броньованих машин – 18254 (+25),

артилерійських систем – 12719 (+45),

РСЗВ – 1236 (+2),

засобів ППО – 981 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17597 (+108),

крилатих ракет – 2625 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 27286 (+69),

спеціальної техніки – 3513 (+4).



Втрати ворога на 24 жовтня / Генштба ЗСУ