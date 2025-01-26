Военные 225-го штурмового батальона ВСУ заставили россиян попасть в засаду в Курской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на аналитика Forbes Дэвида Акса.

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Враг потерял значительную часть живой силы

Затем врагов накрыли с помощью системы HIMARS. Такая тактика может объяснить значительные потери российских военных в регионе.

Сначала наши воины сделали вид, что потерпели поражение и отступают, но когда россияне бросились вперед в лесную полосу недалеко от села Свердликово, накрыли их из реактивной системы. Враг потери много личного состава, а наши военные продолжили зачищать территорию.

Засаду удалось организовать благодаря слаженной координации между штабом батальона, передовыми ротами и соседней артиллерийской бригадой.

Аналитик объяснил, что солдаты КНДР ежедневно используют для наступления одни и те же пути в город Суджа, который является ключевым пунктом украинской обороны. Все чаще они идут в наступление с недостаточной поддержкой бронетехники.

Пехота особенно открыта к артиллерийскому поражению, когда уже заранее известны пути солдат. Точное количество потерь врага во время этой операции остается неизвестным.