Військові 225-го штурмового батальйону ЗСУ змусили росіян потрапити в засідку у Курській області. Про це пише 24 Канал із посиланням на аналітика Forbes Девіда Акса.

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Ворог втратив значну частину живої сили

Потім ворогів накрили за допомогою системи HIMARS. Така тактика може пояснити значні втрати російських військових у регіоні.

Спочатку наші воїни вдали, що зазнали поразки і відступають, але коли росіяни кинулися вперед у лісову смугу недалеко від села Свердлікове, накрили їх з реактивної системи. Ворог втрати багато особового складу, а наші військові продовжили зачищати територію.

Засідку вдалося організувати завдяки злагодженій координації між штабом батальйону, передовими ротами та сусідньою артилерійською бригадою.

Аналітик пояснив, що солдати КНДР щодня використовують для наступу одні й ті ж самі шляхи до міста Суджа, яке є ключовим пунктом української оборони. Все частіше вони йдуть у наступ з недостатньою підтримкою бронетехніки.

Піхота є особливо відкритою до артилерійського ураження, коли вже заздалегідь відомі шляхи солдатів. Точна кількість втрат ворога під час цієї операції залишається невідомою.