Спецназовцы ЦСО "А" СБУ поделились своими достижениями за прошедшую неделю,. Их высокоточные удары не оставляют врагу шансов - они погибают вместе с обломками своей техники.
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Потери россиян, нанесены СБУ
Так, за прошедшую неделю воины Службы безопасности Украины "отминусовали":
- 10 танков
- 33 ББМ
- 18 артсистем и РСЗО
- 4 системы ПВО и одну систему РЭБ/РЭР
- 219 единиц автотранспорта
- 25 БпЛА и 22 антенны связи
- 148 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций
- 2 склада с боеприпасами
Также было ликвидировано 176 оккупантов.
К слову, за последние сутки по всему фронту было уничтожено еще более 1200 захватчиков. Всего с начала вторжения потери врага превышают 600 тысяч.
Напомним, что российские военные потеряли более 2 100 человек во время штурма Угледара с участием 155 и 40 бригад морской пехоты.