В ЦРУ оценили количество убитых и раненых российских бойцов на войне в Украине

Российское войско несет колоссальные потери в войне против Украины. В ЦРУ оценили, сколько убитых и раненых оккупантов с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Данными поделился глава американской разведки Уильям Бернс. В статье для журнала Foreign Affairs глава ЦРУ назвал, сколько убитых и раненых оккупантов на войне против Украины.

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Потери врага колоссальные

Как подсчитали в ЦРУ, русская армия потеряла 315 тысяч своих бойцов. В эту цифру входят как ликвидированные, так и раненые российские захватчики. Кроме того, наше войско уничтожило две трети довоенных танковых запасов так называемой "второй армии мира".

Обратим внимание, что в Генштабе 31 января сообщили что враг потерял 385 230 своих бойцов. А за прошедшие сутки удалось ликвидировать 1090 российских захватчиков.

Также Уильям Бернс обратил внимание на то, что хваленая десятилетиями программа военной модернизации Владимира Путина сошла на псы. Глава ЦРУ подчеркнул, что все это прямой результат "доблести и мастерства украинских солдат, подкреплен поддержкой Запада".

Он также отметил, что экономика России терпит долгосрочные неудачи. По словам Бернса, страна-агрессор обречена на то, чтобы стать экономическим вассалом Китая. А амбиции Владимира Путина стали причиной того, что НАТО только расширилось.

2024 год будет тяжелым

В то же время Бернс предположил, что 2024 год будет тяжелым. И что его последствия "выйдут далеко за рамки борьбы страны за сохранение своей свободы и независимости". Глава ЦРУ заметил, что сейчас Россия возобновляет оборонное производство благодаря деталям из Китая, а также вооружения и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи.

По словам главы ЦРУ, Владимир Путин делает ставку на время. Он надеется измотать украинское войско, а также сторонников с Запада. Следовательно, он призвал продолжать оказывать военную помощь нашему государству. Уильям Бернс отметил, что эта инвестиция принесет "значительную геополитическую отдачу США и американской промышленности".

Он также подчеркнул, что прекращение помощи Украине от США – гол в свои ворота. По словам Бернса, ключ к успеху заключается в сохранении западной помощи нашему государству.