Об этом сообщается в телеграмм-каналах. Пишут, что погибшие служили в 291-м гвардейском мотострелковом полку, причастном к зверствам в Мариуполе и Запорожье.

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Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов

В телеграм-каналах пишут, что в полку было 226 захватчиков. Из них 71 погибли в бою с украинскими военными.

Отмечается, что 11 оккупантов погибли недавно в результате обстрела из HIMARS. Тогда ранили их командира полка, полковника Евгения Малыгина.

Отметим, что чеченцы, служащие в 291-м гвардейском мотострелковом полку, активно участвуют в войне против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Ранее они были вовлечены в осаду Мариуполя, а сейчас находятся в Запорожской области.

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Потери врага по состоянию на 26 ноября

Оккупантов – 86 710 (+560);

танков – 2 901 (+2) единица;

боевых бронированных машин – 5 848 (+4) единиц;

артиллерийских систем – 1896 (+1) единиц;

РСЗО – 395 (+0) единиц;

средств ПВО – 209 (+0) единиц;

самолетов – 278 (+0) единиц;

вертолетов – 261 (+0) единица;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1554 (+1) единицы;

крылатых ракет – 531 (+0) единица;

кораблей/катеров – 16 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4406 (+2) единиц;

специальной техники – 163 (+0) единицы.

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