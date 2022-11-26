Про це повідомляють в телеграм-каналах. Пишуть, що загиблі служили у 291-му гвардійському мотострілецькому полку, який причетний до звірств в Маріуполі та Запоріжжі.

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Українські захисники продовжують знищувати окупантів

У телеграм-каналах пишуть, що загалом у полку було 226 загарбників. З них 71 загинули у бою з українськими військовими.

Зазначається, що 11 окупантів загинули нещодавно, унаслідок обстрілу з HIMARS. Тоді також поранили їхнього командира полку, полковника Євгєнія Малигіна.

Зауважимо, що чеченці, які служать у 291-му гвардійському мотострілецькому полку, беруть активну участь у війні проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Раніше, вони були залучені до облоги Маріуполя, а зараз перебувають в Запорізькій області.

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Втрати ворога станом на 26 листопада

Окупантів – 86 710 (+560);

танків – 2 901 (+2) одиниця;

бойових броньованих машин – 5 848 (+4) одиниць;

артилерійських систем – 1 896 (+1) одиниць;

РСЗВ – 395 (+0) одиниць;

засобів ППО – 209 (+0) одиниць;

літаків – 278 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 261 (+0) одиниця;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 554 (+1) одиниці;

крилатих ракет – 531 (+0) одиниця;

кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 406 (+2) одиниць;

спеціальної техніки – 163 (+0) одиниці.

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