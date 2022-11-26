Про це повідомляють в телеграм-каналах. Пишуть, що загиблі служили у 291-му гвардійському мотострілецькому полку, який причетний до звірств в Маріуполі та Запоріжжі.
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Українські захисники продовжують знищувати окупантів
У телеграм-каналах пишуть, що загалом у полку було 226 загарбників. З них 71 загинули у бою з українськими військовими.
Зазначається, що 11 окупантів загинули нещодавно, унаслідок обстрілу з HIMARS. Тоді також поранили їхнього командира полку, полковника Євгєнія Малигіна.
Зауважимо, що чеченці, які служать у 291-му гвардійському мотострілецькому полку, беруть активну участь у війні проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Раніше, вони були залучені до облоги Маріуполя, а зараз перебувають в Запорізькій області.
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Втрати ворога станом на 26 листопада
- Окупантів – 86 710 (+560);
- танків – 2 901 (+2) одиниця;
- бойових броньованих машин – 5 848 (+4) одиниць;
- артилерійських систем – 1 896 (+1) одиниць;
- РСЗВ – 395 (+0) одиниць;
- засобів ППО – 209 (+0) одиниць;
- літаків – 278 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 261 (+0) одиниця;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 554 (+1) одиниці;
- крилатих ракет – 531 (+0) одиниця;
- кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 406 (+2) одиниць;
- спеціальної техніки – 163 (+0) одиниці.
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