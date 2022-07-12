ВСУ помогли денацифицироваться еще 3 российским полковникам
Источник:Вооруженные Силы Украины
Идут 139 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. россия терпит сокрушительные потери личного состава, в том числе и среди военнослужащих с высокими званиями.
Да, Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 3 российских полковника. На этот раз успешную денацификацию и демилитаризацию прошло командование 20 гвардейской мотострелковой дивизии вс россии.
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Новая порция ликвидированных российских полковников
В ВСУ отметили, что еще трое российских полковников, заблудившись на "учениях", совершили "шаг доброй воли" и в правильном виде "хороших русских" вернулись домой. Не без помощи наших защитников и защитниц успешно денацифицировались и демилитаризировались, став "грузом 200":
- командир 20 гвардейской мотострелковой дивизии из россии, полковник горобец алексей николаевич;
- заместитель командира 20 гвардейской мотострелковой дивизии из россии, полковник мукатов канат калимандденович;
- заместитель командира 20 гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе, полковник аврамченко алексей юрьевич.
Ликвидированные российские полковники / Фото Вооруженные Силы Украины
Общие потери оккупантов
К слову, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля, страна-агрессор по состоянию на утро 12 июля уже потеряла.
- около 37 450 военнослужащих;
- танков – 1 649 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 829 единиц;
- артиллерийских систем – 838 единиц;
- ракетных систем залпового огня – 247 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 109 единиц;
- самолетов – 217 единиц;
- вертолетов – 188 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 676 единиц;
- крылатых ракет – 155 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 699 единиц;
- специальной техники – 66 единиц.
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