ВСУ помогли денацифицироваться еще 3 российским полковникам

Идут 139 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. россия терпит сокрушительные потери личного состава, в том числе и среди военнослужащих с высокими званиями.

Да, Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 3 российских полковника. На этот раз успешную денацификацию и демилитаризацию прошло командование 20 гвардейской мотострелковой дивизии вс россии.

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Новая порция ликвидированных российских полковников

В ВСУ отметили, что еще трое российских полковников, заблудившись на "учениях", совершили "шаг доброй воли" и в правильном виде "хороших русских" вернулись домой. Не без помощи наших защитников и защитниц успешно денацифицировались и демилитаризировались, став "грузом 200":

командир 20 гвардейской мотострелковой дивизии из россии, полковник горобец алексей николаевич;

заместитель командира 20 гвардейской мотострелковой дивизии из россии, полковник мукатов канат калимандденович;

заместитель командира 20 гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе, полковник аврамченко алексей юрьевич.

Ликвидированные российские полковники / Фото Вооруженные Силы Украины

Общие потери оккупантов

К слову, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля, страна-агрессор по состоянию на утро 12 июля уже потеряла.

около 37 450 военнослужащих;

военнослужащих; танков – 1 649 единиц;

боевых бронированных машин – 3 829 единиц;

артиллерийских систем – 838 единиц;

ракетных систем залпового огня – 247 единиц;

средств противовоздушной обороны – 109 единиц;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 188 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 676 единиц;

крылатых ракет – 155 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 699 единиц;

специальной техники – 66 единиц.

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