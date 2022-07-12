Так, Збройні Сили України ліквідували ще 3 російських полковників. Цього разу успішну денацифікацію та демілітаризацію пройшло командування 20 гвардійської мотострілецької дивізії зс росії.
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Нова порція ліквідованих російських полковників
У ЗСУ зауважили, що ще троє російських полковників, заблукавши на "навчаннях", здійснили "крок доброї волі" й у правильному вигляді "хароших рускіх" повернулися додому. Не без допомоги наших захисників та захисниць, успішно денацифікувалися та демілітаризувалися, ставши "грузом 200":
- командир 20 гвардійської мотострілецької дивізії зс росії, полковник горобєц алєксєй ніколаєвіч;
- заступник командира 20 гвардійської мотострілецької дивізії зс росії, полковник мукатов канат каліманддєновіч;
- заступник командира 20 гвардійської мотострілецької дивізії з воєнно-політичної роботи, полковник аврамчєнко алєксєй юрьєвіч.
Ліквідовані російські полковники / Фото Збройні Сили України
Загальні втрати окупантів
До слова, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого, країна-агресорка станом на ранок 12 липня вже втратила:
- близько 37 450 військовослужбовців;
- танків – 1 649 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 829 одиниць;
- артилерійських систем – 838 одиниць;
- ракетних систем залпового вогню – 247 одиниць;
- засобів протиповітряної оборони – 109 одиниць;
- літаків – 217 одиниць;
- гелікоптерів – 188 одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 676 одиниць;
- крилатих ракет – 155 одиниць;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та цистерн з паливом – 2 699 одиниць;
- спеціальної техніки – 66 одиниць.
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