Преодолел более 1 тысячи километров, чтобы умереть в Украине: ВСУ ликвидировали Счастного

Украинские защитники отправили на концерт Кобзона еще одного оккупанта – Виктора Счастного. Интересно, что, чтобы умереть в Украине, захватчик преодолел более тысячи километров.

Так, Виктор Счастный родом из Калининграда. Украинские защитники "задвохсотили" оккупанта в начале января. Об этом сообщил соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm Ираклий Комахидзе.

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Под*ох(не)Счастный. 4 января 2023 года в Украине ликвидирован 29-летний российский оккупант (не)житель Калининграда Виктор (не)Счастный,

– отметил OSINT-эксперт.

Кстати, смерть оккупанта уже подтвердили в местной Калининградской группе в соцсетях. Также там отметили, что Счастный ушел на войну добровольцем.

Также захватчик был участником организации "ВПК Витазы", занимающейся сохранением и восстановлением форта №5а "Лендорф" и "участвует в реализации проектов молодежной политики" России.

Кстати ВСУ ликвидировали командира российских десантников

Потери России на войне против Украины

Заметим, что утром 31 января в Генштабе ВСУ обнародовали актуальную статистику по поводу потерь врага. Так, украинские воины ликвидировали еще 850 захватчиков. Общие потери оккупантов уже ориентировочно составляют 127 500 бойцов.

Кроме того, наши воины уже уничтожили очень много техники противника. В частности: