Его ликвидировали в Украине. Об этом сообщил журналист Денис Казанский.
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В Украине ликвидировали российского офицера
В пятницу, 18 октября, Казанский сообщил, что в Украине был уничтожен очередной высокопоставленный российский офицер.
По его словам, ликвидирован начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения бригады полковник Сергей Богоносцев. Отмечается, что он был также участником операции в Сирии.
Известно, что на похоронах присутствовал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Журналист обнародовал скриншот публикации, где говорится о смерти оккупанта.
В Украине ликвидировали оккупанта Сергея Богоносцева / Скриншот из телеграм-канала Дениса Казанского