Його ліквідували в Україні. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

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В Україні ліквідували російського офіцера

В п'ятницю, 18 жовтня, Казанський повідомив, що в Україні було знищено чергового високопоставленого російського офіцера.

За його словами, ліквідований начальник служби ракетно-артилерійського озброєння бригади полковник Сергей Богоносцев. Зазначається, що він був також учасником операції у Сирії.

Відомо, що на похороні був присутній губернатор Пензенської області Олег Мельниченко.

Журналіст оприлюднив скриншот публікації, де ідеться про смерть окупанта.



В Україні ліквідували окупанта Сергея Богоносцева / Скриншот з телеграм-каналу Дениса Казанського