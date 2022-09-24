ВСУ отразили вражеские атаки около 10 населенных пунктов: у россиян большие потери

За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки противника возле 10 населенных пунктов. При этом украинские воины успешно попали в 18 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Российские военные продолжают пытаться захватить Донбасс. При этом они обстреливают мирные города и позиции ВСУ по всей разграничивающей линии, но наши защитники мужественно держат оборону.

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Враг атаковал в 10 населенных пунктах

За минувшие сутки, 24 сентября, подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов: Спорное, Соледар, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опросное.

Потери врага снова значительны

Очевидно, сегодняшние цифры потерь врага от Генштаба снова будут большими. Ведь авиация Сил обороны нанесла 25 ударов по врагу. Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов и 7 позиций зенитных ракетных комплексов.

При этом подразделения противовоздушной обороны уничтожили один вертолет, один самолет и 8 БпЛА оккупантов, а ракетные войска и артиллерия поразили 6 пунктов управления, более 20 районов сосредоточения живой силы и техники россиян, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами.

Потери живой силы и техники пока уточняются.

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