Об очередных успехах в уничтожении врага отчитались воины, обороняющие южное направление. Это рассказали в оперативном командовании "Юг".

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Что удалось уничтожить

Наши защитники смогли нанести врагу значительные потери и повреждения. В частности, пара наших крылатых штурмовиков ударила ракетами по составу боекомплекта и скоплению техники врага. Это произошло в районе Снигиревки. А пара Ми-24 ударила по скоплению личного состава и вооружения в районе Любомировки.

Вражеский истребитель Су-35 хотел противодействовать нашим воздушным атакам. Он выпустил по ударной группе нашей авиации три ракеты класса "воздух – воздух". У нас нет потерь, но истребитель россиян сбил наше зенитное ракетное подразделение. Пилот катапультировался, а самолет упал на временно оккупированной территории Херсона.

Возле Новогригорьевки пара вражеских ударных вертолетов Ка-52 пыталась нанести поражение. У нас нет потерь. Как ответ, наши пары вертолетов атаковали скопление вооружения и техники в районе Крещеновки и Ольгиного. В результате мы уничтожили минометную батарею противника.

Уничтоженная техника, командные пункты и логистика россиян

В ОК "Юг" заявили, что пара наших штурмовиков и бомбардировщик активно отработали по скоплению врага, его технике и составу боеприпасов. Ударили и по батарее РСЗО "Град" в районе Давыдова Брода и Терновых Под.

Вечером 19 июля наши штурмовики также парно ударили по вражескому танковому взводу в районе Лозового. Бомбардировщик опорожнил опорный пункт противника неподалеку. Украинская сторона еще разведывает, что именно потерял там враг.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполняли огневые задачи и поразили несколько командных пунктов, станции управления и базы логистического обеспечения противника.

Подтвержденные потери противника таковы:

личный состав – 41 человек

самолет Су-35 – 1

беспилотный разведчик – 1

РСЗО "Град" – 3

гаубицы "Мста-Б" – 3

"Гвоздика" – 1

автомобиль связи – 1

обычных авто – 2

полевой артиллерийский состав – 1.

Ситуация на фронте

Утром 20 июля Генштаб в традиционной сводке рассказал основное направление борьбы с российскими оккупантами. Заметили, что захватчики на Юге испытывают нехватку боеприпасов, еды и воды. А на русском флоте процветает пьянство. На северном флоте среди оккупантов растет уровень неповиновения. Поэтому командование проводит "профилактические мероприятия".

Российские военные хотят наступать дальше. Теперь они готовятся к продвижению на Бахмут. Кроме того, в планах врага – захват Углегорской ТЭС. На Бахмутском направлении враг пытается создать себе комфортные условия для наступления на сам Бахмут.

А советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказывал детали атаки Антоновского моста. Ведь ВСУ сейчас кошмарят россиян удачными ударами по их составам и логистике. ВСУ над Антоновским мостом поработали эффективно.

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