Об этом 24 Каналу заявил солдат 59 бригады, аэроразведчик Павел Петриченко. Он отметил, что в российскую армию возвращаются БМП-1.
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"Если сравнивать с началом войны, то уменьшилось количество и качество техники кратно. Потому что Вооруженные Силы их достаточно четко уничтожают. Сразу падает в глаза", – подчеркнул Петриченко.
Как изменилась техника оккупантов: смотрите видео
Что, прежде всего, уничтожают ВСУ
Солдат 59 бригады отметил, что артиллерия – это огневая поддержка врага. Именно ею оккупанты атакуют позиции ВСУ.
Поэтому командование уничтожает, прежде всего, те средства, которые могут наносить поражение по нашим позициям, нашей технике, нашим штабам и всему остальному,
– рассказал аэроразведчик.
Потому такая работа ведется постоянно. Однако успешна она, прежде всего, благодаря тому, что в ВСУ увеличивается количество западного оружия и подготовленных артиллерийских расчетов.
"И потому мы видим результат с каждым днем больше и больше", – подчеркнул украинский армеец.
Потери врага по состоянию на 2 июня
- За 1 июня ВСУ ликвидировали 540 вражеских солдат. В целом, с начала полномасштабной войны украинская армия уничтожила 208 910 россиян. Однако, эти цифры могут быть гораздо больше. Все потому, что в условиях активных боевых действий очень сложно точно подсчитать потери врага.
- Украинские военные уничтожили еще 15 танков россиян, 12 боевых бронированных машин и 27 артиллерийских систем. А также 2 средства ПВО, 6 БПЛА оперативно-тактического уровня, 10 крылатых ракет, 28 автоцистерн и автомобильной техники, а еще – 7 единиц спецтехники.
- Авиация Сил обороны ударила 9 раз по районам сосредоточения военной техники и личного состава россиян, а также 4 – по ЗРК оккупантов. Артиллеристы и подразделения ракетных войск поразили 1 пункт управления, 1 ЗРК, 5 артиллерийских подразделений и 9 районов сосредоточения военной техники и вооружения противника.