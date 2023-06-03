Про це 24 Каналу заявив солдат 59 бригади, аеророзвідник Павло Петриченко. Він зауважив, що в російську армію повертаються БМП-1.
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"Якщо порівнювати з початком війни, то зменшилася кількість і якість техніки кратна. Тому що Збройні Сили їх достатньо чітко знищують. Відразу падає в очі", – наголосив Петриченко.
Як змінилася техніка окупантів: дивіться відео
Що передусім знищують ЗСУ
Солдат 59 бригади зауважив, що артилерія – це вогнева підтримка ворога. Саме нею окупанти атакують позиції ЗСУ.
Тому командування нищить передусім ті засоби, які можуть наносити ураження по наших позиціях, нашій техніці, наших штабах і по всьому іншому,
– розказав аеророзвідник.
Тому така робота ведеться постійно. Однак успішна вона насамперед завдяки тому, що в ЗСУ збільшується кількість західної зброї й підготовлених артилерійських розрахунків.
"І тому ми бачимо результат з кожним днем більше й більше", – наголосив український армієць.
Втрати ворога станом на 2 червня
- За 1 червня ЗСУ ліквідували 540 ворожих солдатів. Загалом від початку повномасштабної війни українська армія знищила 208 910 росіян. Однак, ці цифри можуть бути значно більше. Усе через те, що в умовах активних бойових дій дуже складно точно підрахувати втрати ворога.
- Українські військові знищили ще 15 танків росіян, 12 бойових броньованих машин та 27 артилерійських систем. А також 2 засоби ППО, 6 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 10 крилатих ракет, 28 автоцистерн та автомобільної техніки, а ще – 7 одиниць спецтехніки.
- Авіація Сил оборони вдарила 9 разів по районах зосередження військової техніки та особового складу росіян, а також 4 – по ЗРК окупантів. Артилеристи та підрозділи ракетних військ уразили 1 пункт управління, 1 ЗРК, 5 артилерійських підрозділів та 9 районів зосередження військової техніки та озброєння ворога.