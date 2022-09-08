Об очередных масштабных потерях врага рассказал во время брифинга бригадный генерал Алексей Громов. Он назвал потери за прошедшие трое суток – с 5 по 7 сентября, информирует 24 канал.

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ВСУ продолжают уничтожать средства воздушного нападения противника и наносить меткие удары по элементам системы его противовоздушной обороны,

– сказал он.

Воины зенитно-ракетных подразделений воздушных сил и подразделений противовоздушной обороны сухопутных войск уничтожили 6 крылатых ракет – 5 Ха-101 и одного типа "Искандер".

Также уничтожена одна управляемая авиационная ракета общей стоимостью 68,3 миллиона долларов. "Отминусовали" несколько российских разведывательно летательных вертолетов Ка-52 и ударный вертолет Ми-24.

Десантники показали, на что способны

По словам Громова, воины-десантники 25 отдельной воздушно-десантной бригады и зенитчики 38 зенитно-ракетного полка с помощью ПЗРК "Стингер" и "Игла" уничтожили 3 вражеских штурмовика Су-25 "Грач" на 22 миллиона долларов.

Также им удалось ликвидировать 8 многоцелевых беспилотников типа "Орлан", осуществлявших разведку. Теперь они больше никогда не будут корректировать огонь и артиллерию противника. Вместе с экипажами и боекомплектами ВСУ уничтожили комплексы "Тор" и "Бук".

Потери россиян на войне в Украине

Наши воины наносят урон россиянам каждый день. В общей сложности с 24 февраля уже уничтожили 51 250 оккупантов. Это количество не окончательно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия. Также значительны потери российских оккупантов в технике.

Новый успех в уничтожении врага достигли ВСУ в Запорожье в частности. Они ударили по территории аграрного предприятия "Украина", расположенного в селе Солодководное Запорожской области. Там были расположены российские войска.

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