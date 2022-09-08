Про чергові масштабні втрати ворога розповів під час брифінгу бригадний генерал Олексій Громов. Він назвав втрати за минулих три доби – з 5 по 7 вересня, інформує 24 канал.

До теми Військові ЗСУ сказали, де росіянам найбільше "дісталось на горіхи" від 24 лютого

ЗСУ продовжують знищувати засоби повітряного нападу противника та наносити влучні удари по елементах системи його протиповітряної оборони,

– сказав він.

Воїни зенітно-ракетних підрозділів повітряних сил та підрозділів протиповітряної оборони сухопутних військ знищили 6 крилатих ракет – 5 Ха-101 та одну типу "Іскандер".

Також знищили одну керовану авіаційну ракету загальною вартістю 68,3 мільйона доларів. "Відмінусували" кілька російських розвідувально літальних вертольотів Ка-52 та ударний вертоліт Мі-24.

Десантники показали, на що здатні

За словами Громова, воїни-десантники 25 окремої повітряно-десантної бригади та зенітники 38 зенітно-ракетного полку за допомогою ПЗРК "Стінгер" та "Ігла" знищили 3 ворожих штурмовики Су-25 "Грач" на 22 мільйони доларів.

Також їм вдалось ліквідувати 8 багатоцільових безпілотників типу "Орлан", що здійснювали розвідку. Тепер вони більше ніколи не будуть коригувати вогонь і артилерію противника. Разом з екіпажами та боєкомплектами також ЗСУ знищили комплекси "Тор" і "Бук".

Втрати росіян на війні в Україні

Наші воїни завдають втрат росіянам кожного дня. Загалом з 24 лютого вже знищили 51 250 окупантів. Ця кількість не є остаточно, адже зараз тривають активні бойові дії. Також значні втрати російських окупантів у техніці.

Нового успіху в знищенні ворога досягли ЗСУ на Запоріжжі зокрема. Вони вдарили по території аграрного підприємства "Україна", яке розташоване в селі Солодководне Запорізької області. Там були розташовані російські війська.

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