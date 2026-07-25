Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Какова потеря России на войне?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 25 июля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 437 550 (+1 450) человек;

танков – 12208 (+7);

боевых бронированных машин – 25 011 (+11);

артиллерийских систем – 46 724 (+78);

РСЗО – 1 968 (+0);

средств ПВО – 1518 (+2);

самолетов – 439 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 426 836 (+1 596);

наземных робототехнических комплексов – 2023 (+17);

кораблей/катеров – 34 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 125 358 (+571);

специальной техники – 4 462 (+8);

крылатых ракет – 4 943 (+5).



Потери России в войне с Украиной / Инфографика Генштаба

Напомним, в ночь на 24 июля СБУ ударила по НПЗ , нефтебазам и военным объектам в России и Крыму. Украинские беспилотники одновременно атаковали несколько целей в разных регионах, усложнив работу российской ПВО.

Среди пораженных объектов – нефтеперекачивающая станция "Субханкулово" в Башкортостане, мини-НПЗ в Ульяновской и Калужской областях, а также РЛС "Небо-У" на аэродроме "Бельбек" и резервуар с топливом на аэродроме "Саки" во временно оккупированном. На нескольких объектах вспыхнули пожары.