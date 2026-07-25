Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Какова потеря России на войне?
С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 25 июля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 437 550 (+1 450) человек;
- танков – 12208 (+7);
- боевых бронированных машин – 25 011 (+11);
- артиллерийских систем – 46 724 (+78);
- РСЗО – 1 968 (+0);
- средств ПВО – 1518 (+2);
- самолетов – 439 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 426 836 (+1 596);
- наземных робототехнических комплексов – 2023 (+17);
- кораблей/катеров – 34 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 125 358 (+571);
- специальной техники – 4 462 (+8);
- крылатых ракет – 4 943 (+5).
Потери России в войне с Украиной / Инфографика Генштаба
Напомним, в ночь на 24 июля СБУ ударила по НПЗ , нефтебазам и военным объектам в России и Крыму. Украинские беспилотники одновременно атаковали несколько целей в разных регионах, усложнив работу российской ПВО.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Среди пораженных объектов – нефтеперекачивающая станция "Субханкулово" в Башкортостане, мини-НПЗ в Ульяновской и Калужской областях, а также РЛС "Небо-У" на аэродроме "Бельбек" и резервуар с топливом на аэродроме "Саки" во временно оккупированном. На нескольких объектах вспыхнули пожары.