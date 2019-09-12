Потери и обстрелы на Донбассе: двое военных погибли, один ранен

В течение суток 11 сентября пророссийские боевики обстреливали украинские позиции 18 раз. Из-за действий врага погибли два украинских воина, один получил тяжелое ранение.

Боевики стреляли из запрещенного минскими соглашениями вооружения, БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстреливал украинские позиции 13 раз: недалеко от Богдановки, Невельского, Новогнатовки, Авдеевки, Песков, Новотроицкого, Водяного, Красногоровки, Пищевика и Павлополя.

Еще 5 обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Били вблизи Желобка, Зайцева, Луганского, Новолуганского и Новгородского.

С 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.