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      Потери и обстрелы на Донбассе: двое военных погибли, один ранен

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      На Донбассе погибли двое украинских воинов, один ранен
      На Донбассе погибли двое украинских воинов, один ранен / obozrevatel.com

      В течение суток 11 сентября пророссийские боевики обстреливали украинские позиции 18 раз. Из-за действий врага погибли два украинских воина, один получил тяжелое ранение.

      Боевики стреляли из запрещенного минскими соглашениями вооружения, БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

      Стоит знать: Отвоевали 5 лет: три добровольческих батальона передали полиции оружие на Донбассе

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстреливал украинские позиции 13 раз: недалеко от Богдановки, Невельского, Новогнатовки, Авдеевки, Песков, Новотроицкого, Водяного, Красногоровки, Пищевика и Павлополя.

      Еще 5 обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Били вблизи Желобка, Зайцева, Луганского, Новолуганского и Новгородского.

      С 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. Из-за обстрелов врага Украина продолжает нести потери.

      окуповані райони донбасу

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Жертвы Война на Донбассе
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