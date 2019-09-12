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      Втрати і обстріли на Донбасі: двоє військових загинули, один поранений

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      На Донбасі загинули двоє українських воїнів, один поранений
      На Донбасі загинули двоє українських воїнів, один поранений / obozrevatel.com

      Впродовж доби 11 вересня проросійські бойовики обстрілювали українські позиції 18 разів. Через дії ворога загинуло два українських воїни, один отримав важке поранення.

      Бойовики стріляли із забороненого мінськими угодами озброєння, БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.

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      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстрілював українські позиції 13 разів: неподалік Богданівки, Невельського, Новогнатівки, Авдіївки, Пісків, Новотроїцького, Водяного, Красногорівки, Пищевика та Павлополя.

      Ще 5 обстрілів бойовики здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Гатили поблизу Жолобка, Зайцевого, Луганського, Новолуганського та Новгородського.

      Від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат. 

      окуповані райони донбасу

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      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил
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