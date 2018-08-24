Потери на фронте: появилась информация о погибшем украинском бойце

23 августа во время выполнения боевой задачи вблизи Красногоровки Донецкой области погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады Василий Нечитайло.

Об этом написал глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко на своей странице в Facebook.

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"Вчера Николаевщина потеряла еще одного своего Воина. Во время выполнения боевой задачи вблизи Красногоровки Донецкой области, защищая нашу страну погиб Василий Владимирович Нечитайло, 1966 г.р.", – говорится в сообщении.

Василий был жителем села Новониколаевка Витовского района, он служил в 28-й отдельной механизированной бригаде. Без отца осталось трое детей.

24 канал выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, оккупационные войска России 23 августа более 40 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины, применяя запрещенное вооружение. Наиболее горячо было поблизости Крымского и Новотошковского на Луганском направлении. Вследствие враждебных действий пять военных погибли, и еще семеро получили ранения.