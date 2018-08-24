Втрати на фронті: з'явилась інформація про загиблого українського бійця

23 серпня під час виконання бойового завдання поблизу Красногорівки Донецької області загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади Василь Нечитайло.

Про це написав голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко на своїй сторінці у Facebook.

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"Вчора Миколаївщина втратила ще одного свого Воїна. Під час виконання бойового завдання поблизу Красногорівки Донецької області, обороняючи нашу країну загинув Василь Володимирович Нечитайло, 1966 р.н", – йдеться у повідомленні.

Василь був жителем села Новомиколаївка Вітовського району, він служив у 28-ій окремій механізованій бригаді. Без батька залишилось троє дітей.

24 канал висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

Нагадаємо, окупаційні війська Росії 23 серпня понад 40 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України, застосовуючи заборонене озброєння. Найгарячіше було поблизу Кримського та Новотошківського на Луганському напрямку. Внаслідок ворожих дій п'ять військових загинуло, та ще семеро отримали поранення.