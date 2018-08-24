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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Втрати на фронті: з'явилась інформація про загиблого українського бійця

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Обороняючи нашу країну загинув Василь Володимирович Нечитайло
Обороняючи нашу країну загинув Василь Володимирович Нечитайло / Фото з відкритих джерел

23 серпня під час виконання бойового завдання поблизу Красногорівки Донецької області загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади Василь Нечитайло.

Про це написав голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко на своїй сторінці у Facebook.

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"Вчора Миколаївщина втратила ще одного свого Воїна. Під час виконання бойового завдання поблизу Красногорівки Донецької області, обороняючи нашу країну загинув Василь Володимирович Нечитайло, 1966 р.н", – йдеться у повідомленні.

Василь був жителем села Новомиколаївка Вітовського району, він служив у 28-ій окремій механізованій бригаді. Без батька залишилось троє дітей.

24 канал висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

Нагадаємо, окупаційні війська Росії 23 серпня понад 40 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України, застосовуючи заборонене озброєння. Найгарячіше було поблизу Кримського та Новотошківського на Луганському напрямку. Внаслідок ворожих дій п'ять військових загинуло, та ще семеро отримали поранення.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Жертви Новини Миколаєва Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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