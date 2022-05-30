Потеря молодых офицеров усугубит проблемы России, ее армия будет менее эффективной, – разведка Брита

Британская разведка подтверждает, что Россия, вероятно, понесла сокрушительные потери среди своих офицеров среднего и младшего ранга во время войны в Украине. А это, в свою очередь, может привести к проблемам и уменьшению эффективности армии оккупантов.

Разведка Минобороны Британии обнародовала актуальную информацию о ситуации в Украине на 30 мая.

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Россия понесла большие потери среди офицеров

По их данным, личный состав русской армии стремительно теряет офицеров среднего и младшего ранга , поэтому им приходится идти на дополнительные жертвы.

Да, вперед на передовую все чаще выдвигаются командиры бригад и батальонов, ведущих своих военных. И многие офицеры уже погибли в войне.

Младшим российским офицерам приходилось руководить тактическими действиями, поскольку в армии не хватает кадров высоко подготовленных и уполномоченных унтер-офицеров (сержантов).

– подчеркнула британская разведка.

Эти потери снизят эффективность армии

Там уверяют, что потеря большого числа молодых офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с подходом к командованию и в целом эффективность армии врага.

"Батальонные тактические группы (БТГ), которые сразу перегруппировываются из уцелевших нескольких подразделений, вероятно, будут менее эффективными из-за нехватки младших руководителей", – пояснили в Минобороны Британии.

Разведчики уверяют, что проверенные сообщения о локализованных мятежах среди российских войск в Украине и нехватке опытных командиров показывают, что у российских военных снижен моральный дух , и он будет только падать. Ожидается, что потери среди офицеров усугубит проблемы, российская армия будет менее эффективной.

Интересно, что в Главном управлении разведки сообщают, что война России против Украины может продолжаться до зимы . Оккупанты постараются продержаться как можно дольше, ведь впереди у Владимира Путина юбилей.

Потери России в войне: главное

С начала полномасштабного вторжения российская армия сократилась уже на 30 350 бойцов . Меньше на балансе и русской армии техники. В течение трех месяцев украинцы превратили в металлолом тысячи вражеских машин – танки, самолеты, РСЗО и другое.

Пока известно, что в России стало на 1 349 танков, 3 282 боевые бронированные машины, 643 артиллерийские системы, 205 реактивных систем залпового огня, 93 единицы ПВО, 2 258 автомобилей, 207 самолетов, 174 вертолета1, 5 .

Что касается ситуации на фронте, то самая сложная она сейчас на Донбассе. В Генштабе подчеркнули, что российские войска активно наступают в Восточной операционной зоне. В частности, они пытаются взять в кольцо ВСУ возле Лисичанска и Северодонецка.

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