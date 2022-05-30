Розвідка Міноборони Британії оприлюднило актуальну інформацію про ситуацію в Україні станом на 30 травня.

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Росія зазнала великих втрат серед офіцерів

За їх даними, особовий склад російської армії стрімко втрачає офіцерів середнього та молодшого рангу, тому їм доводиться йти на додаткові жертви.

Так, вперед на передову все частіше висуваються командири бригад і батальйонів, які ведуть своїх військових. І багато офіцерів вже загинули у війні.

Молодшим російським офіцерам доводилося керувати тактичними діями, оскільки в армії не вистачає кадрів високо підготовлених та уповноважених унтер-офіцерів (сержантів),

– наголосила британська розвідка.

Ці втрати зменшать ефективність армії

Там запевняють, що втрата значної частини молодих офіцерів, ймовірно, посилить поточні проблеми з підходом до командування та загалом ефективність армії ворога.

"Батальйонні тактичні групи (БТГ), які одразу перегруповуються з уцілілих кількох підрозділів, ймовірно, будуть менш ефективними через брак молодших керівників", – пояснили в Міноборони Британії.

Розвідники запевняють, що перевірені повідомлення про локалізовані заколоти серед російських військ в Україні та брак досвідчених командирів показують, що в російських військових знижений моральний дух, і він буде лише падати. Очікується, що втрати серед офіцерів посилять проблеми, російська армія буде менш ефективною.

Цікаво, що у Головному управлінні розвідки повідомляють, що війна Росії проти України може тривати до зими. Окупанти намагатимуться протриматися якомога довше, адже попереду у Володимира Путіна ювілей.

Втрати Росії у війні: головне

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилася вже на 30 350 бійців. Менше на балансі і російської армії техніки. Упродовж трьох місяців українці перетворили на брухт тисячі ворожих машин – танки, літаки, РСЗВ та інше.

Наразі відомо, що в Росії стало на 1 349 танків, 3 282 бойові броньовані машини, 643 артилерійські системи, 205 реактивних систем залпового вогню, 93 одиниці ППО, 2 258 автомобілів, 207 літаків, 174 гелікоптерів, 507 БПЛА, а також 13 суден менше.

Щодо ситуації на фронті, то найскладніша вона зараз на Донбасі. У Генштабі наголосили, що російські війська активно наступають у Східній операційній зоні. Зокрема вони намагаються взяти в кільце ЗСУ біля Лисичанська та Сєвєродонецька.

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