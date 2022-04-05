Потеря мощных воинов: Зеленский объяснил, чего может стоить отвоевание всего Донбасса
Владимир Зеленский объяснил, какую цену может заплатить Украина за возвращение всего Донбасса. В первую очередь – это потеря мощнейших воинов из ООС.
Зеленский предупредил, что таким путем мы можем сразу потерять 40–50 тысяч наших бойцов.
Важно Россия хочет занять Донбасс, Юг, Запорожье и иметь коридор в Крым, – Зеленский
Такая цена была бы, если мы без стратегии сейчас бросились в бой. Зеленский отметил, что это не одни сутки боев, а 5–6.
В общей сложности это может стоить нам сотни тысяч человек. Так и есть,
– сказал президент.
Нашему государству нужна крепкая армия, поэтому нельзя терять мощнейших военных. К возвращению Донбасса следует относиться последовательно.
Россия нацелилась на Донбасс
Зеленский предостерег, что российские оккупанты хотят занять весь Донбасс и Юг, в частности, Херсонщину и Запорожье. Агрессор пытается получить коридор в Крым.
Кстати – Ночное обращение Зеленского за 4 апреля: