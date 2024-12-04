Об этом рассказал экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Марк Гертлинг в эфире CNN, сообщает 24 Канал. По словам генерала, одной из основных угроз для главы Кремля является вероятность потери баз в Сирии и Тунисе.

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Потеря баз в Сирии и Тунисе

Успех сирийских повстанцев и возможное падение режима Башара Асада могут стать серьезным ударом для Москвы.

Кроме того, Гертлинг отметил, что Путин уже теряет позиции в Черном море из-за действий украинских Сил обороны, а также сталкивается с рисками в Балтийском море, включая Калининград.

Путина действительно загнали в угол. Россия сталкивается с активностью на нескольких фронтах, в частности из-за усиления повстанческого движения в Сирии, уменьшение помощи от союзников и собственные проблемы,

– подытожил Гертлинг.

Генерал подчеркнул, что США и их союзники должны воспользоваться этим моментом для усиления давления на Кремль.