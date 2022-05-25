Потеряем еще 10 тысяч человек до конца года, – Андрющенко о критической эпидситуации в Мариуполе
Ситуация в оккупированном россиянами Мариуполе ухудшается с каждым днем. В то же время из-за эпидемиологической катастрофы в городе могут погибнуть тысячи местных жителей.
Об этом 24 каналу сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что сейчас в оккупированном россиянами городе остается 150 – 170 тысяч человек.
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По словам Андрющенко, количество мариупольцев в городе резко уменьшается из-за смертности. Кроме того, депортацию оккупантами, которая сейчас активно набирает обороты.
Угроза эпидемиологической катастрофы
Он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация ухудшается каждый день. На это влияет повышение температуры, эксперименты российских кафиров с подачей воды, а также глобальное усложнение процесса перезахоронения людей, которых местные похоронили во дворах многоэтажек.
Все это делает эпидемиологическую ситуацию крайне критичной. Если сейчас ничего не изменится, то по нашим подсчетам, только из-за этих угроз потеряем еще 10 тысяч человек до конца года,
– заявил Андрющенко.
Он также добавил, что в оккупированном Мариуполе значительно повысилась смертность по естественным причинам. Кроме того, подчеркнул, что сейчас эвакуация жителей на подконтрольную украинским властям территорию – невозможна.
Как можно помочь
Он подчеркнул, что сейчас крайне необходимо внешнее вмешательство и давление на Россию из-за угроз эпидемий и экологической опасности. По его мнению, это может спасти тысячи людей.
Ситуация очень сложная. Мы теряем мариупольцев и можем потерять еще больше,
– заметил Андрющенко.
Андрющенко рассказал о критической эпидемиологической ситуации в Мариуполе: смотрите видео
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что российские кафиры хотят сделать в Мариуполе военную базу. По его словам, они планируют запустить порт, чтобы опрокидывать грузы, а также вывозить все награбленное.
- По данным спутниковых снимков, иностранные корабли переместились в причалы в порту Мариуполя, где обычно отгружают продукцию. Вероятно, ими захватчики и будут отправлять награбленное, в том числе зерно и металл.
- В оккупированном Мариуполе российские захватчики начали раздавать местным жителям паспорта страны-агрессорки. Начали кафиры такую циничную акцию предоставления "книжечек" сегодня, 25 мая.