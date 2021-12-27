Чому поштою – тому що Петра Порошенка в країні на той момент вже не було – він терміново перед цим за кордон відлетів. Заявив, що по роботі й повернеться в першій половині січня, адже в депутатів, мовляв, різдвяно-новорічні канікули.

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Але чи повернеться Порошенко в Україну, зважаючи що обвинувачення йому висунуті максимально серйозні і тягнуть на заґратування у СІЗО? Давайте розбиратися.

Чи повернеться Порошенко в Україну

Отже, направду, це було лише питанням часу, коли саме по справі Віктора Медведчука притягнуть ще і Петра Порошенка. Адже саме в обвинуваченнях проти кума Путіна й лунали прозорі припущення, що сам би Медведчук не зміг ті всі махінації із купівлею вугілля у бойовиків провернути.

Мовляв, таку багаторічну і – головне – офіційну схему було можливим провернути лише за сприяння на самісінькій верхівці української влади.

Мовиться про намагання України в 2014 році відмовитися від купівлі будь-яких товарів у бойовиків, зокрема їхнього головного товару – "чорного золота".

Чому це було важливим "нічого в них не купувати", так це щоби в такий спосіб їх не фінансувати, щоби не сприяти економіці так званих молодих республік, щоби не давати бойовикам живих грошей, на які вони могли би існувати і воювати з Україною.

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Україна знайшла замінник

І така відмова від купівлі у бойовиків антрацитового вугілля (вкрай нам потрібного) вона майже вдалася – Україна дійсно знайшла йому замінник у вигляді вугілля з Південно-Африканської республіки.

Ми уклали з африканцями контракти і навіть перші поставки нам від них надійшли, аж раптом – як от стверджує тепер обвинувачення – втрутився Петро Порошенко.

Порошенко нібито використовував свій вплив, щоб африканські контракти зірвати / Фото 24 каналу

За версією обвинувачення, тодішній президент використав свій влив, владу і повноваження, щоби ті африканські контракти зірвати і повернути Україну до практики купівлі вугілля в бойовиків.

Мовляв, Порошенко домігся звільнення тодішнього міністра Продана, який був одним із категоричних противників торгівлі з бойовиками й домігся призначення замість Продана більш поступливого в цих питаннях Демчишина.

Порошенко зібрав підконтрольну собі РНБО на засідання, де й підняв питання начебто неякісного вугілля з ПАР й питання необхідності відмови від африканських контрактів.

Чому я кажу про африканське вугілля, як про начебто неякісне, чому "начебто" – тому що ми тепер того достеменно ані знати не можемо, ані не можемо ми того і дізнатися – якось так сталося, що жодних зразків того вугілля не лишилося, і те що воно "неякісне" ми тепер це знаємо лише зі слів Порошенка і решти його оточення.

Тобто, може так і було, можливо, воно дійсно було неякісним, але також цілком можливо, що це неправда і "неякісним" його назвали, лише щоби мати виправдання ідеї повернення до торгівлі з бойовиками.

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Ну і якщо такі припущення слідства відповідають дійсності, то це дійсно і виглядає саме як "державна зрада", адже Петро Порошенко фактично на кілька років повернув практику фінансування Україною бойовиків.

Й така практика, таке фінансування Україною окупованих територій тривало аж до лютого 2017 року, коли в активістів вже терпець з тим увірвався й вони узялися блокувати залізницю, щоби фізично унеможливити ту от торгівлю офіційного Києва із бойовиками.

Що має встановити українська Феміда

Підсумую – ця торгівля дійсно була, так само як Україна з якихось причин таки відмовилася від можливості замінити вугілля від бойовиків вугіллям африканським. Але чому це сталося насправді – тепер і має встановити українська Феміда.

Ну і кому тут вірити – обвинуваченню чи Петрові Порошенкові – кожен із нас вирішує для себе особисто й звісно виключно з огляду на свої власні політичні вподобання.

Отже, ті хто є прихильником п'ятого президента, дійсно вірять його поясненням про складну тодішню ситуацію, про неякісне африканське вугілля й про непереборну залежність української енергетики від унікального донбаського антрациту.

Але ті, хто до Петра Порошенка ставляться негативно, то вони вірять в інше – що від африканського вугілля відмовились лише тому, щоби повернутися до купівлі того вугілля в бойовиків.

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Щоби посередник Медведчук міг на тому багатіти й ділитися "з ким треба" своїми надприбутками, щоби бойовики мали живі гроші "за що існувати і за що з Україною воювати". От в такі по-справжньому страшні речі і страшні обвинувачення п'ятого президента і вірять його антипатики.

Як оголосити Порошенкові вирок

Але ж Феміда не вправі користуватися "вірою" чи особистою приязню, а має оперувати виключно доказами – і саме докази обвинувачення і буде наша Феміда наступні роки вивчати перед тим, як оголосити Петро Порошенкові вирок, визнавши його або ж винним, або ж не винним по тих обвинуваченнях у держзраді.

Порошенку мають оголосити вирок / Фото Getty Images

Такі судові засідання й вирок – вони ж неодмінно будуть й навіть не важливо повернеться Порошенко в Україну або ж ні. Суд все одно триватиме, навіть і заочно – в нас і така практика тепер працює.

Попередник Петра Порошенка обвинувачений у держзраді Віктор Янукович не дасть збрехати, його провину доведено і вирок йому Фемідою оголошений, навіть попри те, що він перебуває за кордонами України.

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Чи буде суд насправді

То ж питання не в тому "чи буде суд", адже він буде в будь-якому випадку, навіть без особистої присутності там Порошенка, питання іншому – чи повернеться Петро Порошенко в Україну, щоби особисто себе в тому суді захищати, чи наважиться він піддати себе ризику опинитися за ґратами у СІЗО на час тих усіх судових засідань, які можуть тягнутися роками.

Тут маю пояснити, що навіть якщо суд колись все ж таки визнає Порошенка не причетним до усього того, що прописано в обвинуваченні, але ж на час судового розслідування йому все одно мають обов'язково запобіжний захід обрати.

Суд може залишити його на свободі, відпустивши під особисте зобов'язання чи під заставу, але ж суд може його і під домашній арешт відправити, або ж взагалі запроторити у слідчий ізолятор.

І тут от ЗМІ пишуть, що прокуратура буде просити в суду для Порошенка арешт, утім, із можливістю вийти з-за ґрат під 1 мільярд гривень застави. Сума, погодьтеся, реально астрономічна, але не факт, що для Порошенка непідйомна, адже цього року він вказав в декларації, що майже 2 мільярди гривень він зберігає лише готівкою.

Порошенко може просити політичного притулку

Але якщо Петрові Порошенкові такий ризик є неприйнятним, опинитися в Україні за ґратами, то, теоретично, він може попросити собі десь за кордоном зараз політичного притулку, щоби захиститися в такий спосіб від примусової депортації.

Втім, треба розуміти, що направу це не найкращий для нього, як для політика, варіант. Адже в такий спосіб він в очах багатьох українців виставить себе боягузом, а своїм політичним противникам він дасть привід зловтішатися, що висунуті проти нього обвинувачення дійсно обґрунтовані і відповідають дійсності.

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Тобто у разі, якщо Порошенко в Україну повернутися не наважиться, якщо залишатиметься за кордоном, то він ризикує тут в Україні втрати усе – не тільки бізнес і власність, але й прихильність українців, а значить своє політичне майбутнє.

Утім, я абсолютно певен, що Петро Порошенко собі такого не хоче, тому я абсолютно певен що він в Україну вже незабаром повернеться. Не тільки тому, що він сміливий, або ж тому що обвинувачення проти нього не мають залізобетонних доказів у суді розваляться.

Порошенко незабаром повернуться в Україну / Фото 24 каналу

Але і тому, що суди ті тягнутимуться навіть не місяцями, а роками, і за цей час в Україні може все кардинально помінятися – і Путін може на нас новою війною піти, і Зеленський може бути олігархами знищений.

А значить Порошенко отримає змогу із наступником Зеленського домовитися полюбовно.

Утім, це все буде вже в наступних серіях цього нашого вкрай реалістичного серіалу під назвою "політичне життя в Україні", глядачами якого ми з вами є навіть без нашого бажання і згоди на те все дивитися.